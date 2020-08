Ung mand død i soloulykke: Bil ramte træ og brød i brand

En 29-årig mand fra Aarhus er tirsdag aften afgået ved døden i en soloulykke på Voer Færgevej i Allingåbro på Djursland.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 18.46, da en forbipassende tilfældigvis kom forbi ulykkesstedet og anmeldte ulykken, hvor en personbil var kørt ind i et træ og efterfølgende brudt i brand.

- Da redningsberedskabet kommer frem er manden afgået med døden, fortæller vagtchef hos Østjyllands Politi, Jes Frederiksen, til TV2 ØSTJYLLAND.

De pårørende er underrettet og Østjyllands Politi fortæller, at de og en bilinspektør lige nu er på stedet for at undersøge de nærmere omstændigheder ved ulykken.

- Der er ikke noget, der indikerer, hvad årsagen er, så lige nu må vi se, hvad bilinspektørens undersøgelse konkluderer, siger Jes Frederiksen.

Politiet er på nuværende tidspunkt igang med at bjerge køretøjet, men fortæller, at der ikke er trafikale vaskeligheder.