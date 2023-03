Ung kvinde kræves fængslet for drabsforsøg og kollegiebrand

En ung kvinde stilles lørdag for en dommer i sagen om branden på kollegiet Campus Djursland i Grenaa tirsdag aften, hvor en 19-årig mand ifølge politiet blev forsøgt dræbt.

Det oplyser Østjyllands Politi lørdag.

Den 20-årige kvinde blev anholdt tirsdag aften, og onsdag besluttede en dommer i første omgang, at der kun var grundlag for at opretholde anholdelsen i tre døgn.

Derfor fremstilles hun lørdag klokken 12 igen i grundlovsforhør i Retten i Randers, da anklagemyndigheden ønsker hende varetægtsfængslet.

Det er dog uvist, hvilke beviser der gør, at anklageren mener, at der er grundlag for fængsling.

Flere fængslede

I forvejen er to andre kvinder på 19 og 54 år samt en 25-årig mand varetægtsfængslet i sagen.

De to kvinder blev anholdt tirsdag, mens den 25-årige meldte sig selv onsdag aften. De tre er alle foreløbigt blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Alle fire mistænkte i sagen sigtes for i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse at have brækket næsen på den 19-årige mand, hvorefter de skal have stukket ild på værelset.