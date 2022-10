Ulovlig våbenbesiddelse giver to år og otte måneder ubetinget

Fire måneder efter sin anholdelse er en 27-årig mand blevet idømt to år og otte måneders ubetinget fængsel.

Straffen kommer, efter at en betjent den 10. juni i sin fritid var tæt på at blive påkørt af en bil, som kørte meget usikkert. Derfor fulgte betjenten efter bilen og fik tilkaldt kolleger, som kort efter kunne standse føreren, der viste sig at være påvirket af narko.

Politiet ransagede herefter den 27-åriges bil og siden hans bopæl.

I bilen fandt man to salonrifler med dertilhørende ammunition, tre økser og en bajonet. Det fik politiet til at ransage hjemmet.

På bopælen i Grenaa blev der også fundet flere våben, og den 27-årige har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen.

- Det var først og fremmest besiddelsen af to skydevåben med ammunition i det offentlige rum, som gav en længere ubetinget fængselsstraf, men den 27-årige endte med at blive dømt for en lang række overtrædelser af kniv- og våbenloven og for hæleri. Jeg er tilfreds med, at dommen faldt hurtigt og konsekvent, og at politiet har fået sat flere farlige våben ud af spil, siger senioranklager Jakob Beyer.



Den 27-årige nægtede sig skyldig i størstedelen af forholdene og ankede dommen på stedet.