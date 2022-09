Uheld spærrede vej: Motorcykel og bil kørte sammen

- Der var to motorcykler, der var afsted sammen, men det er kun den ene, der har været involveret i uheldet med bilen, siger Jens-Henrik Jensen, vagtchef hos Østjyllands Politi.



Motorcyklisten, der er 54 år, er fløjet til sygehuset i Skejby Sygehus. Politiet vurderer, at han er uden for livsfare, da det primært er mandens ben, der har skader.

Kom over i modsatte vejbane

Det har været muligt at tale med den involverede motorcyklist, der sammen med den anden, også en 54-årig mand, er kommet kørende ad Nordkystvejen.



Der, hvor vejen buer, har de mødt bilisten, en 56-årig kvinde, som er kørt sammen med den ene motorcyklist.

- Den forklaring, vi har fået, er, at personbilen af uforklarlige årsager kommer over i modsatte vejbane, siger vagtchefen.



Det bliver op til en bilinspektør at vurdere, hvordan uheldet er sket, men ifølge Jens-Henrik Jensen er det ikke unormalt, at bilister trækker over i den modsatte vejbane, når vejen buer.

- Det sker, så her er man mere udsat end på lige vej, fortæller vagtchefen.



Flere er kørt til tjek

Ifølge vagtchefen væltede den anden motorcyklist også i forbindelse med uheldet, men der er ikke oplysninger om, at føreren skulle være kommet til skade.

Både bilisten og den anden motorcyklist er dog kørt til tjek. Der er ligeledes taget en blodprøve for at kunne afgøre, om der for eksempel er alkohol involveret. Politiet har dog ikke udtrykt nogen mistanke om, at det skulle være tilfældet.

En bilinspektør har lørdag eftermiddag inspiceret ulykkesstedet, og kort før klokken 16.30 blev der igen åbnet for trafik på strækningen.