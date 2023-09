Tusindvis af østjyder uden strøm

Ifølge Konstant var over 34.000 husstande berørt, men driftvagten hos konstant oplyser til TV2 Østjylland, at alle nu har strøm igen, og at det var nogle forstyrrelser på det overordnede elnet, der var skyld i strømafbrydelsen.

Ifølge Videnscenteret Bolius er det en god idé at kontrollere, at alt virker, som det skal efter en strømafbrydelse. Tjek at fyr og cirkulationspumpe starter som vanligt, hvis du har den slags. Tjek også at fryser og køleskab kører som det skal, og at intet er tændt, som bør være slukket.