Trods løfter, er boligejere bekymrede

Fra 660.900 til 32.073.000 kroner. Det er en stigning, der er til at tage og føle på. Ikke desto mindre var det, hvad der mødte Jette Brams fra Nimtofte, da hun tidligere på ugen tjekkede de nye ejendomsvurderinger. - Det var lidt af et chok, konstaterer Jette Brams, der købte ejendommen med sin mand i april sidste år. Den voldsomme stigning fik hende til at ringe til Vurderingsstyrelsen, men det er et opkald, der kræver tålmodighed. Meget tålmodighed. Det chok, Jette Brams også fik, har mødt mange tusind boligejere, der har tjekket vurderingerne. Det har skabt travlhed på telefonlinjerne hos Vurderingsstyrelsen.

quote Det er ikke fyldestgørende for os, for vi har stadig ikke noget at lægge planer efter. Jette Brams, boligejer, Nimtofte

- Alle linjer er optaget... lød det flere gange, indtil det lykkedes at komme igennem, mens TV2 Østjylland besøgte parret.

Men boligejere med voldsomt høje vurderinger skal ikke bekymre sig. Sådan lyder meldingen fra både ministre og Vurderingsstyrelsen.

Vurderingsstyrelsen har tidligere på ugen manet til ro og forsøgt at lette bekymringen hos de mange chokerede boligejere ved at forsikre, at skatterabatten gør, at uanset den foreløbige vurdering, så vil man i 2024 ikke komme til at betale mere.

Men selvom der tydligvis er tale om en fejl, er det dog ikke forsikring nok, mener parret i Nimtofte.

quote Jette og alle andre vil ikke opleve, at skatten kommer til at stige næste år. Jeppe Bruus (S), skatteminister

- Det er ikke fyldestgørende for os, for vi har stadig ikke noget at lægge planer efter. Jeg ved ikke, hvor jeg ender, og det har betydning for, hvordan jeg kan tænkte fremadrettet, siger Jette. - Så kan vi gå heler 2024 med uvidenhed om den endelige vurdering, siger hendes mand, Per Krogh Madsen.

Jette Brams fik ligesom mange andre tusinde boligejere et chok, da hun tjekkede vurderingerne.

Træls kø Ifølge skatteminister Jeppe Bruus (S) er der dog ikke noget at frygte. - Jette og alle andre vil ikke opleve, at skatten kommer til at stige næste år. Tværtimod for langt de fleste. Hvis hun skal sælge sin bolig eller købe en ny, inden hun får den endelige vurdering i 2025, kan hun ringe til Vurderingsstyrelsen, og hvis det ser væsentligt anderledes ud, bliver det rettet til, siger ministeren. Den lange telefonkø er ifølge ministeren rigtig træls. - Men det er sådan, at når man åbner 1,8 millioner vurderinger er der mange, der ringer på én gang, så vil der være ventetid. - Jeg har spurgt, og inden for et par dage vil man kunne komme igennem, forsikrer Jeppe Bruus.

Vurderingsstyrelsen vil nu kigge nærmere på de 68.000 grundvurderinger der - ligesom Jette Brams - overstiger ejendomsværdien med et tocifret millionbeløb.

I Nimtofte var der efter en halv times ventetid pludselig en stemme i den anden ende af telefonen, og selvom det ikke kastede noget konkret af sig, var de lettede. - Nu har de fået det at vide. Så håber jeg, at de kigger på det. Jeg tænker, jeg har fået nøjagtigt det samme svar, som andre der er kommet igennem, siger Jette Brams. Med det massive pres forstår hun godt, at styrelsen ikke lover nogen tidshorisont. - Jeg skulle væbne mig med tålmodighed, var meldingen.

quote Det er jo ikke den medarbejder i Vurderingsstyrelsen, der tager telefonen, som er skyld i det Ulla Fabricius, fællestillidsrepræsentant for HK-ansatte i Skat