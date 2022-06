Tre venner tog til EM uden billet – endte med deres livs oplevelse

Men en spontan beslutning skulle vise sig at give dem deres livs oplevelse. Over en øl blev det besluttet at tage færgen til Gøteborg tidligt næste morgen og forsøge at finde tre billetter undervejs, fortæller Jørgen Hansen.

- Da de andre foreslog det, tænkte jeg: Har I spist søm? Men efter ti sekunder havde jeg besluttet mig, siger han.

Først var der dog flere forhindringer, der skulle nedlægges.

Mor fandt kontanterne frem

Grisene på Jørgen Hansens forældres gård skulle passes, men det løste han ved at møde midt om natten.

- Der klokken 3 om natten siger jeg til min mor, at hun godt kan finde pengene frem, for nu tager jeg tager til Sverige. Dengang havde man jo ikke dankort, men hun var så forudsigelig, at hun altid havde mange kontanter til at ligge, siger Jørgen Hansen.

Klokken 5 kunne de unge mænd således sætte kursen mod Frederikshavn for at lægge til i den svenske havn ved middagstid. Her gik jagten på billetterne.