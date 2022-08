To personer reddet i land fra kæntret båd

Det kunne være gået rigtig galt, da en båd med to personer i sidste uge kæntrede ud for Grenaa.

Det var årvågne strandgæster, der sidst på eftermiddagen onsdag kom løbende hen til livredderen på stranden og fortalte, at en båd var kæntret ude på havet.

Livredderen kom hurtigt i vandet med sin båd og sejlede ud til de nødstedte. Her viste det sig, at de to personer lå i vandet to kilometer fra kysten.