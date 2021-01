To år efter dødsbrand på plejehjem: Nu er sprinkleranlæg på vej

Gennemgang af referater fra kommunalbestyrelsesmøder viser dog også, at forvaltningen havde fejlvurderet, hvor stort et areal, der skulle dækkes af sprinkleranlægget.

- Årsagen til den store forskel mellem forvaltningens vurdering og de indhentede tilbud er overvejende, at området der skal sprinkles, har vist sig at være ca. 50 procent større end forvaltningen havde vurderet, står der i mødereferatet 22. juni 2020.

Den endelig pris ender med at bliver på godt 5,5 millioner kroner, hvor den første forventning var 2,6 millioner kroner.

Den store prisforskel har gjort, at beboerne på plejehjemmet hele to gange har godkendt anlægget, da dele af udgiften skal betales via deres husleje. Det forsinkede processen yderligere sidste år.

Ældrerådsformand: En nødvendighed

Ingeborg Kyed Pedersen er formand for kommunes ældreråd og har før kritseret brandsikringen på Farsøhthus.

Hun er glad for, at stedet nu får et sprinkeranlæg.