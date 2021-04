Tilbageblik: Så længe har man drømt om en motorvej

Dette til trods for, at de første tanker om en motorvej allerede begyndte at spire i 1960'erne, og at politikere og borgere, siden den første strækning kom fra Aarhus til Skødstrup i 2005, har råbt højt om en motorvej på Djursland.

Det ærgrer borgmesteren i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S), som er en af de borgmestre, som gennem tiden har presset på for motorvejsforbindelsen.

- Det er grænseoverskridende for mig, at man på den måde ser bort fra én af de havne, der virkelig har potentiale, og jeg kommer til at gøre meget ved det, sagde Jan Petersen torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er jo min egen regering, og jeg må sige, at jeg er skuffet over, at man overser Grenå Havn.