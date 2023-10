Taxi-Lotte frygter nyt lovforslag: - Man underminerer min virksomhed

Lovforslaget skal løse udfordringerne med at få taxier til at køre på småøerne, ved at ophæve taxiloven der, og på den måde give lokale øboere mulighed for at køre med passagerer mod betaling.

En løsning som ifølge transportministeren af flere er blevet kaldt for Ø-Uber.



Men det er ikke en løsning Anholts eneste taxichauffør, Liselotte Arentz Sørensen, byder velkommen.

"Håbefulde nevøer" levere en ringere service

Ikke alene frygter hun, at det kommer til at koste hende jobbet som Taxichauffør. Hun er også bange for, at det vil forringe transportmulighederne på øen.

- Hvis alle mulige ”håbefulde nevøer” bare kan køre taxa om sommeren i højsæsonen, så kan man ikke forvente, at jeg står i november og servicerer de gæster, der kommer til øen, siger hun.

Fordi hun er Anholts eneste taxichauffør, nyder hun godt af sommerens travlhed, men ifølge hende, yder hun derfor også en ekstra service resten af året.

- Jeg kører ned til alle ankomster med færgen, for at se om der kommer nogen som gerne vil køres et sted hen, og det er en service, jeg yder, for at det er rart at komme til øen, siger Liselotte Arentz Sørensen.

Øens beboere er heller ikke positivt indstillet overfor forslaget. Ligesom øens taxachauffør frygter de, at det kan betyde, at det bliver svært at komme rundt om vinteren.

Og ifølge formanden for beboerforeningen vil en ustabil kørsel året rundt særligt blive et problem for de ældre øboere.

- Vi er afhængige af at vi har en taxa, og jeg tror ikke, der er nogen som har lyst til at køre om vinteren. Jeg har svært ved at se, hvem det skulle være, vi har jo ikke overskud af arbejdskraft herover. Så det vil blive et problem for de ældre at komme rundt, siger Birgitte Dahl Jeppesen, formand Anholt Borgerforening.

Op til kommunalbestyrelsen

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, kan det træde i kraft allerede fra årsskiftet. Det er dog alligevel ikke sikkert, at det vil ramme Taxi-Lotte.

Der er nemlig i regeringens forslag lagt op til, at kommunalbestyrelserne selv skal søge hos Transportministeriet for at ændre taxaloven på den enkelte Ø.



Borgmester i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard (V), oplyser til TV2 Østjylland, at han på nuværende tidspunkt ikke vil tage stilling til taxakørslen på Anholt, før han har haft mulighed for at se det endelige lovforslag.