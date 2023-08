Taxamor siger stop: Jeg har holdt weekend fem gange på 12 år

Der er et andet firma i området, der ind i mellem tilbyder at hente og bringe kunder. Men Jeanette Madsen er den eneste, der fast har tilbudt taxakørsel efter mørkets frembrud i mere end 12 år.

Det betyder, at det stort set er slut med at kunne bestille en taxa i nattetimerne for store dele af Norddjurs.

Hun har meldt sin beslutning ud på sin Facebookside. Her har det affødt en lang række reaktioner, hvor kunder udtrykker ærgrelse og sympati med beslutningen og takker for de mange ture, hun har kørt dem fra fester, private sammenkomster og fra områdets beværtninger.

45 timer vil være ferie

Jeanette Madsen pointerer, at hun har to forskellige forretninger, og det er taxa-delen, der lukker, efter at hun har overvejet det i et halvt års tid.

Forretningen med turistbusser fortsætter, understreger Jeanette Madsen, der anslår, at hun arbejder 90 timer om ugen lige nu.

- Først og fremmest skal jeg sove. Jeg er et par måneder bagud på den front. Hvis jeg kan komme ned på 45 timers arbejde om ugen, vil det føles som ferie for mig, siger Jeanette Madsen.

Senest måtte hun droppe sin 50 års fødselsdag, fordi hun ikke kunne finde en ledig weekend.

- Men det kan jeg så måske nu, siger hun.

Hun fortsætter med at køre kontraktkørsel, hvor hun kører flextrafik for regionen.

Det er særligt siden corona, det har været svært for den 50-årige vognmand at få besat stillinger som taxachauffører i sin forretning, der dækker Allingåbro, Auning og Ørsted på det nordlige Djursland.

- Det har været en svær beslutning og så alligevel ikke. Når det fylder mere og mere, er det nemmere at træffe den, siger Jeanette Madsen.