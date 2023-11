Tal om førtidspension bekymrer udvalgsnæstformand

Det bekymrer Benny Hammer (C), næstformand for økonomiudvalget i Norddjurs Kommune, at kommunen er en af de kommuner, der tildeler flest førtidspensioner.

- Vi har været der før, og jeg har selv siddet i arbejdsmarkedsudvalget og forholdt mig til, at det ikke skal løbe løbsk. Derfor er jeg nervøs, siger Benny Hammer.

Ifølge en ny analyse fra SMVdanmark er Norddjurs en af de kommuner, der tildeler flest førtidspensioner i forhold til antal indbyggere. Kun Lolland og Bornholm har i årets tre første kvartaler tildelt flere førtidspensioner end Norddjurs Kommune.