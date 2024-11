Svensk og tysk kystvagt hjælper med overvågning af 'mystisk skib' i Kattegat

Der sker ét eller andet i havet ud for Grenaa i de her dage.

Det kinesiske skib har i nogle dage ligget stillet ud for Grenaa, og der spekuleres altså i, hvorvidt det har noget at gøre med formodet sabotage mod de omtalte datakabler, som løber langs havbunden mellem henholdsvis Sverige og Litauen og Finland og Tyskland.

- På den her hårde grænse mellem to stykker vand, er der fuldstændigt forskellige regler, der gælder, og de giver vidt forskellige muligheder for, hvad myndighederne må og ikke må, siger Kristina Siig.

Det betyder, at det er uklart, hvilke muligheder Danmark juridisk har til at gribe ind og eksempelvis boarde skibet og stille spørgsmål til besætningen.

Dansk territorialfarvand gælder inden for 12 sømil eller 22 kilometer af den danske kyst, mens dansk økonomisk zone gælder udenfor.

I dansk territorialfarvand gælder de samme regler som et hvilket som helst andet sted i Danmark.

- Det kunne lige så godt være midt på den jyske hede, siger Kristina Siig.

Skibe, der sejler under udenlandsk flag, har normalt ret til at passere gennem territorialfarvand, så længe det sejler og ikke er til skade for Danmark.

Men - når skibet, som det er tilfældet med Yi Peng 3, kaster anker og ligger stille, så ophører den ret.

Hvis det kinesiske skib befinder sig i den danske økonomiske zone, som det ser ud til at være tilfældet, er virkeligheden en helt anden.

- Så kunne det kinesiske skib lige så godt befinde sig i internationalt farvand, siger Kristina Siig.

Selv om den del af havet i daglig tale omtales som dansk farvand, har Danmark kun ansvar for miljøbeskyttelse og naturressourcer, og så er der ikke meget, Danmark kan gøre, selvom skibet mistænkes for at have medvirket til sabotage, forklarer sørets-professoren.

Kristina Siig siger videre til TV2, at hun - uanset hvilken zone skibet befinder sig i - vil råde de danske myndigheder til at kontakte Kina, hvis man ønsker at gå om bord på Yi Peng 3. Det er den sikreste måde at sørge for, at Danmark holder sig på den rigtige side af international havret.