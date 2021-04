Stork er landet på rede på Djursland

Og der er håb for, at storken er én af de to storke - Jytte og Peter, som sidste år udrugede unger på reden i Enslev. Det fortæller Hans Skov fra Storkene.dk.

- Den har sovet på reden i nat, og vi tror, det er den rigtige, siger Hans Skov til TV2 ØSTJYLLAND.



Håber at magen vil dukke op

Storkeparret, der slog sig ned i Enslev sidste forår, er ikke ringmærkede, og det gør dem sværere at identificere.

- Den er ikke ringmærket, men måske finder vi ud af det i dag. Sidste år blev der lagt foder ud til den, og det har man gjort igen. Hvis den går ned til det sted, hvor foderet er, er der en god chance.