Stor skuffelse: Storken har igen forladt Enslev

Det er med stor ærgrelse, at storke-entusiasterne i Enslev på Djursland nu kan konstatere, at den tilbagevendte stork i reden i byen igen har forladt matriklen.



- Det er da ærgerligt for os, men vi må bare håbe, der er kommer nogle til næste år, siger Niels Laursen, der er en del af det nyetablerede Storkelaug i byen.



Sidste år kom der et storke-par til Enslev, som fik unger. Det betød, at byen som de første på Djursland i over 60 år kunne se frem til at få flyvefærdige storkeunger.

Men lykken varede kort, for et uvejr gjorde, at de små unger omkom. Sandsynligvis fordi reden var i dårlig stand. Man besluttede derfor at give storreden en overhaling, så den blev mere tæt og isoleret. Det skulle øge chancen for, at eventuelle unger ville overleve.