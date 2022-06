Stor lokal støtte til statsministerens åbning for samarbejde

Nyt standpunkt

Tidligere i år har De Radikale meldt ud, at man ikke vil pege på en etparti-regering efter næste valg, men både Mette Frederiksen og de lokale socialdemokrater til dagens grundlovsmøde i Allingåbro afviser, at det har været med til at rykke ved holdningerne.

- Nej, det handler det ikke om. Jeg tænker, at de radikale også har en sund fornuft, så mon ikke også, at de endnu engang overvejer deres situation, fordi de også har oplevet de her ting, vi har været igennem, og hvor vigtigt det egentlig er. Men lad os nu se, om Sofie (Carsten Nielsen, formand for De Radikale red.) retter lidt ind til højre. Lad os nu se, sagde Bente Hedegaard.

Men kan man ikke sige, at det er ret markant, at Mette Frederiksen melder ud, at hun kan være åben for en regering hen over midten, når det slet ikke kunne komme på tale, da Lars Løkke foreslog det ved seneste valg?

- Jo, men jeg er helt sikker på, at hun står på de situationer, vi har været igennem, og det er derfor, hun rykker sig. Navnkundige Jens Otto Krag sagde, at man har et standpunkt, til man tager et nyt, så det må være der, vi er lige nu.