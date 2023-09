Stor brand i landejendom: Der skal måske holdes vagt hele natten

Der udbrød brand i en landejendom på Hovedvejen i Auning mandag kort før klokken 14.



En forbipasserende så røg stige op fra ejendommen, der ligger midt i et skovområde, og vedkommende gik ind i skoven for at se nærmere på situationen.

- Han så, at det brændte kraftigt fra en traktor og ringede efter hjælp. Ilden nåede at sprede sig til flere bygninger, før vi kom derud, fortæller operationschef Johnny Damgård fra Beredskab & Sikkerhed til TV2 Østjylland.

- Vi er derude med flere tankvogne og sprøjter, og lige nu handler det om at forhindre ilden i at sprede sig yderligere. Det brænder stadig, og flere bygninger er allerede drattet sammen, så vi kommer til at være der i nogle timer endnu, hvorefter den står på efterslukning i et godt stykke tid, sagde Johnny Damgård ved 15-tiden.

klokken 18.45 er meldingen, at man nu er i gang med efterslukning og at brandfolk vil være til stede i en del timer endnu. Muligvis med en brandvagt hele natten.

- Vi har fået en rendegraver og en kran derud, som hjælper med at skille de sammenstyrtede bygningsdele ad, så vi kan komme ind i lommerne under tagkonstruktionen, og se, om der ligger noget og ulmer. Beboerne var ikke hjemme i starten, men er nu kommet hjem til sin bopæl, hvor store dele af bygningsmassen har taget skade, siger Johnny Damgård.

Der er ingen meldinger om mennesker eller dyr, som er kommet til skade.