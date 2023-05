Største nogensinde: 58 jægere samlet

58 undervandsjægere var mødt op til kamp med våddragter, snorkler og harpuner til en særlig konkurrence på Djursland pinsesøndag. To og to skulle jægerne fridykke - uden ilt - og under havet overflade snige sig ind på fisk, de kunne spidde med en harpun. Konkurrencen Djursland Hold Cup var arrangeret af en forening for undervandsjægere i Odder, Havodderen. Og ifølge foreningens formand, var konkurrencen landets største. - Vi er meget stolte over opbakningen. Der har, så vidt jeg ved, ikke været noget større. Der var rigtig god stemning, der blev fanget masser af fine fisk og jeg tror, det kan være flere med til at lokke flere ind i foreningen, siger Jan Larsen, der også selv var en tur under vandet.

Jan Larsen er ved at tage sin maske på, inden han skal i havet. Foto: Privatfoto

Point for antal arter og vægt Konkurrencen gik både ud på at fange fisk fra så mange forskellige arter som muligt og at fange de tungeste fisk. Jagten blev sat i gang klokken 10, og så måtte deltagerne ellers selv bestemme, hvor på Djursland, de ville gå i vandet. Klokken 16 var der afvejning af de fangede fisk. Og vinderholdet blev makkerparret Thomas Brogaard og Niels Ibsen.

Thomas Brogaard (t.v.) og Niels Ibsen (t.h.) løb med førstepræmien, som var et par nye våddragter lavet særligt til undervandsjagt. Foto: Privatfoto

I alt blev der fanget både skrubber, isninger, rødspætter, tunge, torsk, sej, lubbe og hornfisk. Niels Ibsen har været undervandsjæger i 10-15 år og er gerne i havet et par gange om ugen. - Jeg kan virkelig godt lide den måde at være i naturen på. Det er meditativt, for når man fridykker under vand, lukker man alt ude og koncentrerer sig 100 procent om nuet. Og så er det særligt at mærke, hvad vores kroppe kan under vand. Mennesker har dykket i tusinde år, men mange ved ikke, vi rummer evnen og kan optræne det, siger Niels Ibsen. Søndagens konkurrence var hans første konkurrence. - Jeg regnede ikke med, at vi ville vinde. Men det var rigtig sjovt at være med. Jeg gør især for det sociale. Der er et fantastisk fællesskab, siger Niels Ibsen.

Før konkurrencen var der briefing om regler for undervandsjagten. Foto: Privatfoto

Stigende interesse for undervandsjagt Foreningen Havodderen har oplevet stigende interesse de senere år og får 10-15 nye medlemmer hver år. Jan Larsens indtryk er, at samme tendens gælder andre steder i landet. - Det kræver træning og teknik at holde vejret under vand og dykke dybt. Og så gælder det om at finde sin indre ninja frem, for man skal helst ikke blive opdaget af fisken, før man er tilpas tæt på, siger Jan Larsen.

Man måtte gå på jagt fra Fjellerup til Kalø Slotsruin. Foto: Privatfoto