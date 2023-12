Spændende fund på Djursland: Det er nok fra 1100-tallet

I sidste uge fik Museum Østjylland indleveret et krucifiks, som en person har fundet med metaldetektor ved Allelev på Norddjursland.

Det fortæller museet på sin Facebook-side.

Krucifikset dateres til tidlig middelalder, som vil sige fra engang i 1100-tallet, og det forestiller den korsfæstede Jesus.

- Det er nærliggende at sammenligne det med "Det gyldne krucifiks" fra Gl. Åby Kirke ved Aarhus, der er fremstillet omkring 1050-1100, og som anses for at være Danmarks ældste krucifiks, skriver museet.

- Typisk for tiden er Jesus fremstillet som den sejrende Kristus, hvor han kigger frem mod beskueren. I modsætning til senere i middelalderen, hvor man ser Jesus lide på korset med hængende hoved. Allelev-krucifikset viser den kraftfuld Kristus i slægt med den Guds søn, vi også ser på den store Jellingsten, skriver museet videre.