Sommerhus brændt ned - beboere reddede sig selv ud

Sent torsdag aften klokken 23.01 rykkede brandvæsnet ud til en brand i et sommerhusområde ved St. Sjørup på det nordlige Djursland.

Det fortæller operationschef Brian Arentsen fra Beredskab og Sikkerhed til TV2 Østjylland.

- Det var et regulært overtændt sommerhus. Beboerne var kommet ud, men vi var indsat i flere timer, siger han.

Beboerne i sommerhuset på Klydevej havde reddet sig selv ud, da brandvæsnet ankom til stedet.

Kran fjernede taget

Operationschefen fortæller, at de var nødt til at tilkalde hjælp til slukningsarbejdet.

- Vi var nødt til at rekvirere en kran for at kunne fjerne taget, så vi kunne slukke det, siger Brian Arentsen.

Brandvæsnet var til stede i flere timer ved sommerhuset, der endte med at brænde ned til grunden.

- Vi fik alarmen 23.01, og jeg ved, at vi stadig var i gang ved omkring klokken 02.30, siger siger Brian Arentsen, operationschef.