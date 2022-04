Solceller med grøn energi til 33.000 hjem var klar: Så kom der en mail

For lokalpolitikeren Jens Meilvang er indsigelsen mod Estruplund Solcellepark lige præcis et eksempel på stive procedure.

- Det klinger lidt hult, og jeg håber, at de vil se på sagen igen med den nye udmelding, for jeg tror ikke, at man finder nogen steder mere oplagt til solceller end ved Estruplund, siger han.

Lea Wermelin har ikke ønsket at stille op til interview i sagen.

Lokal partifælle: - Jeg forstår ikke indsigelserne

Den lokale socialdemokrat, folketingsmedlem Leif Lahn Jensen, har dog besøgt arealerne, og han vil nu gå til sine partikollegaer i regeringen.

- Jeg forstår egentlig ikke indsigelserne, siger Lief Lahn Jensen og uddyber:

- Derfor vil jeg gerne have dem forklaret, og jeg vil tage en snak med minister Kaare Dybvad om hvilke muligheder der er for at komme i gang, gerne så hurtigt som muligt.