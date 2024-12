Solariekæde politianmeldt for at reklamere med sund kulør

Unicore Developement ApS, der står bag solariekæden Clubtan, er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for vildledende markedsføring. Virksomheden fra Grenaa har et hav af Clubtan-solarier i det østjyske.

Det skriver Forbrugerombudsmanden på det sociale medie X onsdag.

Virksomheden er blevet politianmeldt for at have benyttet i alt 13 vildledende udsagn i sin markedsføring af solarie, blandt andet ved at oplyse at solarie er en vigtig kilde til D-vitamin og ved at bruge udtrykket "sund kulør".

Det er sket på Clubtans hjemmeside og i et nyhedsbrev fra 27. februar 2024, lyder det fra Forbrugerombudsmanden.

- Sundhedsstyrelsen fraråder brugen af solarie, fordi det øger risikoen for hudkræft og modermærkekræft og kan forårsage permanente skader på øjne og hud.

- Forbrugerombudsmanden vurderer derfor, at det er vildledende, at virksomhedens markedsføring har givet forbrugerne et indtryk af, at det er sundt at gå i solarie, skriver Forbrugerombudsmanden i pressemeddelelsen.