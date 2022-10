Søren Ryge: Hun er den bedste historie, jeg nogensinde har lavet

Her undrede Søren Ryge Petersen sig over en ting, som han måtte have opklaret. Havens bed mellem hæk og græs er gravet, ikke med en maskine, men tydeligvis med håndkraft. Flere hundrede kvadratmeter bed er sirligt holdt.

Jeg spørger selvfølgelig Valborg, hvem der har gravet det? „Det hår a,“ siger hun. Jamen, hvordan dog? spørger jeg. „Mæ æ grev,“ siger hun.

Søren Ryge Petersen forstår ikke, hvad det er, han ser, beskriver han. Ja, faktisk beder han hende vise ham, at hun er i stand til at grave i sin have, selvom hun knap kan stå oprejst uden hjælp fra to stokke.

Men grave, det kunne hun.

For Valborg tog greben i den ene hånd og stokken i den anden, gik nogle skridt hen til det sted, hvor der var gravet sidst, lagde stokken hen over sit lår, tog fat i greben med begge hænder og stak og borede den ned i jorden. Så bøjede hun sig langt ned, sukkede lidt, løftede greb og jord op, vendte jorden.

Den 99-årige kvindes kommentar står i dag som et af de største øjeblikke i Søren Ryge Petersens tv-karriere, der begyndte i 1977 på DR.

Er det nok?

Og det var nok. Søren Ryge Petersen og fotografen havde holdt vejret under hele den korte seance. Ingen havde sagt et ord. Blot observeret og optaget.

- Hun kunne næsten ikke gå, men alligevel gik hun ud og gravede i sin have. Det fik vi lavet noget ikonisk fjernsyn om, siger Søren Ryge Petersen.