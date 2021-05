Smitten stiger fortsat: Norddjurs topper incidens-liste

Ifølge Statens Serum Institut er der de seneste syv dage konstateret 94 smittetilfælde i Norddjurs Kommune og 100 i Syddjurs.

Borgmester: Tager de nødvendige skridt

Mandag fortalte Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune, at kommunen allerede gør meget af det rigtige.

- Vi opklarer smittekæderne og har kontakt med folk sammen med Patientstyrelsen. Hvis en klasse potentielt er ramt på grund af en enkelt eller to, så reagerer vi ved at sende den hjem. Sådan tager vi alle de små, nødvendige skridt der, hvor det opstår.



- Vi skal holde fast i de gode regler, vi ved godt, hvad der virker, sagde Jan Petersen mandag aften til TV2 ØSTJYLLAND.

På herregårdsmuseet Gammel Estrup ved Auning frygter de, at smitteudviklingen kan ende i en ny nedlukning.

- Jeg er bare meganervøs. Nu har vi været lukket i fire måneder og fik lov at åbne den 21. april. Det er ligesom en cirkushest, der er kommet ud af stalden, og vores publikum vender talstærkt tilbage. Så jeg synes, det er virkelig bekymrende, hvis vi skal til at lukke igen, sagde museumsdirektør Britta Andersen mandag aften.



Lidt længere mod syd hos naboerne i Syddjurs Kommune opfordres borgerne til at overholde retningslinjerne, ligesom kommunen udsender SMS-varsel om smittetallene til særligt ramte områder, hvis der er behov for det.

- Vi har søgt regionen om at få lov til at få en øget testkapacitet, fordi det er klart, at det er fristende at lade være med at stå i kø på en time. Derfor skal vi have vores testkapacitet øget, sagde Ole Bollesen (S), borgmester i Syddjurs Kommune mandag.