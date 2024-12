Unge amok i sommerhus trækker mystiske tråde til "specialist"-firma

I en skriftlig kommentar oplyser Lector Care:

Som ny ledelse i Lector Care beklager vi dybt de fejl og mangler, som hidrører tiden under den tidligere adm. direktør/ tilbudsleder.



For at undgå fremtidige misforståelser og uhensigtsmæssigheder har vi i Lector Care i samråd med Socialtilsynet valgt at foretage en total adskillelse af tilbuddenes ejerforhold og ledelse således at der i dag er ny tilbudsleder og en ny samlet ledelse. Vi håber, at man ifbm. en evt. dækning vil være opmærksomme på dette.



Den nye ledelse og bestyrelse har arbejdet tæt sammen med Socialtilsynet for at rette op på de forhold, som den tidligere adm. direktør/tilbudsleder er blevet kritiseret for, herunder forvaltningen af godkendelsen og dens indhold samt den berettigede kritik vedrørende sammenblanding af aktiviteter.



Siden ledelsesskiftet har vi haft et stærkt fokus på at skabe overblik og dernæst igangsætte tiltag, der kan bidrage til at kvalitetssikre Lector Care. En proces, hvor vi fortsat er i tæt dialog og samarbejde med Socialtilsynet. Vi arbejder for at sikre, at borgerne hos os oplever den omsorg, faglighed og ledelsesmæssige kvalitet, som de har behov for og krav på.



Vi tager Socialtilsynets beslutning om skærpet tilsyn yderst alvorligt og ser det som en mulighed for at vise, at vi lever op til de krav og forventninger, der stilles til os i Lector Care.



De nævnte spørgsmål, der relaterer sig til Consult LC og den tidligere adm. direktør/tilbudsleders dispositioner må rettes dertil.