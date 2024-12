Truede dreng med 'at smadre dig': Skrigende barn på botilbud gik nøgen rundt i månedsvis

Line Overgaard beskriver, hvordan hun blandt andet har oplevet, at medarbejderne - ifølge hende - har truet en dreng med at smadre ham, og hvordan drengen er blevet holdt nede og slæbt ind i huset igen af flere medarbejdere. Hun har videodokumenteret episoderne.

Det anbragte barn er ét af flere, som har haft ophold på adressen i Homå. Her har Line Overgaard dagligt set et barn gå nøgen rundt op og ned ad vejen lige ud foran sine vinduer. For som nabo til stedet har hun direkte kig til, hvad der foregår.

Sådan beskriver et anbragt barn over for Østjyllands Politi i en afhøring sin tid som akutanbragt i et ikke-godkendt botilbud, der er poppet op midt i den stille landsby, Homå, ved Grenå i Norddjurs Kommune.

Direktør fra AmanaCare, Mahmoud Halloum, forklarer, at han er ked af episoderne, men ifølge ham har alle børn på bostedet haft det godt, ligesom han forklarer, at både anbringende kommuner og forældre har været meget glade for stedet.

Firmaet i Homå, hedder AmanaCare. Firmaet har som ikke relationer til Lector Care og Consult LC andet end, at direktører, eks-direktører og ejere deler efternavn, og viser sig at være i familie.

TV2 Østjylland har tidligere fortalt, hvordan der har været problemer med to andre private botilbuds-firmaer, Lector Care og Consult LC, i Norddjurs Kommune - men nu viser det sig, at kommunen plages af flere problem-opholdssteder.

Hun forklarer, at hun har meldt flere af forholdene til Østjyllands Politi, der ifølge hende har bedt hende om at videofilme episoderne som dokumentation.

- Det er rystende, det der sker på de videoer. Man kan ikke lade være med at tænke på, at når der går en nøgen dreng rundt, så er der jo et eller andet, som medarbejderne ikke har styr på, siger Christine Hemme, lektor ved Via University College og ekspert i anbragte børn og unge.

Det er selvom, at de anbragte børn og unges vagthund ikke har tilsynspligt, når det lige netop gælder AmanaCare, fordi firmaet er et ikke-godkendt tilbud, som arbejder med akutte anbringelser og såkaldte særforanstaltninger.

Naboerne har siden underrettet socialtilsynet om deres oplevelser. Det har ført til, at Socialtilsyn Midt, på baggrund af flere henvendelser, har udtrykt bekymring for et anbragt barn på adressen i Homå overfor både kommunen, som har anbragt barnet, og Ankestyrelsen.

- Det må man ikke. Det er jo en trussel. Det er helt forkert. Det har intet med pædagogik og gøre. Det er et forhold, der kan meldes til politiet, vurderer Christine Hemme, lektor ved Via University College og ekspert i anbragte børn og unge.

Eksperten kalder hændelserne og forholdene ekstraordinært problematiske, og hun forklarer til TV2 Østjylland, at hun aldrig har set noget lignende før.

- Det er så langt ude det her, at enhver kan se ved selvsyn, at det aldrig har været meningen, at børn der bliver passet af det offentlige, skal opleve den her slags episoder, siger Christine Hemme, der blandt andet underviser på pædagoguddannelsen.

Direktør tager afstand fra trussler

Mahmoud Halloum er direktør og teamleder hos AmanaCare. Han forklarer til TV2 Østjylland, at virksomheden er specialister i at håndtere netop akutanbragte borgere.

Og direktøren er ked af episoden med medarbejderen, der siger til det anbragte barn, at medarbejderen vil smadre barnet.

- Det tager jeg skarpt afstand fra, og det lever ikke op til vores faglige standarder, understreger Mahmoud Halloum.

Ifølge direktøren fra AmanaCare er det ikke-godkendte botilbud først blevet bekendt med episoden, da TV2 Østjylland sender videoen til gennemsyn før interview.

- Det har jeg ikke vidst før. Det har medarbejderen ikke oplyst mig om, at han har sagt til den her borger, og det har naboerne heller ikke sagt til mig, at medarbejderen har sagt. Og det er fra i sommer, så jeg gad godt have vidst det noget før, men heldigvis har vi truffet nogle skridt, som har gjort, at vi fik øjnene op for, at den persons faglige niveau ikke matchede vores, fortæller Mahmoud Halloum.

Den pågældende medarbejder arbejder ikke hos AmanaCare længere, fortæller direktøren, der samtidig understreger, at medarbejderen aldrig havde til intention at smadre drengen.

- Jeg ved godt, at den her medarbejder ikke har i sinde at smadre ham. Men alligevel skal det aldrig nogensinde siges eller formuleres på den måde, det er ikke pædagogisk korrekt, det er ikke fagligt, og vi er specialister, siger Mahmoud Halloum.