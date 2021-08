Skattelettelser på vej til østjyske kommuner

Marcel Meijer fortæller, at de på Samsø har et rimelig stort råderum i budgettet lige nu, men at tilskuddet giver nye muligheder.

- Det er utroligt, at vi kommer i denne situation. Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i 10 år, og vi har ikke spekuleret på skattelettelser før, for vi har ikke haft råd til det, siger Samsø-borgmesteren.

Overvejer stadig brug af tilskud

Borgmesteren fortæller dog, at det ikke er sikkert, at de kommer til at benytte tilskuddet.