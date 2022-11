Sjælden ko insemineret med historisk sæd

Bestanden af korthornskøer af Lyngestammen er så lille, at man har været nødt til at grave dybt i fryseren for at finde sæd til at bevare racen.



Det er Det Grønne Museum ved Auning, der kan fortælle, at de har taget alternative metoder i brug for at bevare den gamle og særdeles sjældne race.

I et forsøg på at undgå indavl i den meget lille og sjældne bestand har man gravet dybt i fryseren med gamle sædprøver. Her har man fundet en portion tyresæd fra 1961, som nu er blevet insemineret i en ko.

- På museet har vi kun køer, ikke tyre, og for at undgå indavl valgte vi den gamle tyr. Og nu krydser vi så fingre for, at det lykkes, da der i hele Danmark kun findes cirka 30 andre køer af denne race, skriver Det Grønne Museum om den usædvanlige avlsmetode.