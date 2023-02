Simpelt middel får pigerne til at gå i bad efter bold

Hvad skal der til for at få unge mennesker til fælles at gå i bad efter sport? I fodboldklubben NV Djurs har de taget et simpelt middel i brug: En badetaske.

Den er fyldt med ting, man har brug for i forbindelse med et bad, når man er pigefodboldspiller i NV Djurs - og så er der også en lille bluetooth-højtaler med i tasken. Badetasken har bidraget til, at flere piger på de tre hold, som har fået en taske hver, går i bad.



Det fortæller Susanne Salling, som er træner på et af de U10-hold i klubben NV Djurs, som har fået tasken. Ekstrahåndklædet i tasken bliver brugt hver gang, men det er særligt højtaleren, som har gjort noget ved sammenholdet i 3. halvleg.

- Den kan lave fest i omklædningsrummet, siger hun.

Reglerne er nu sådan, at kun den, som styrer musikken, må have sin mobiltelefon fremme i omklædningsrummet.

- Det har givet anledning til at snakke om, hvad vi bruger vores telefoner til og indirekte lavet regler for, hvordan vi er sammen i omklædningsrummet. Måske er det også noget af dét, der spiller ind, siger Susanne Salling.

Kropslig dannelse

At få mobiltelefonerne ud af omklædningsrummene mener Ask Vest Christiansen, lektor ved Institut for Folkesundhed - Idræt på Aarhus Universtiet, er en rigtig god idé.

- Der har lærerne og trænerne en opgave. Der kan være en frygt for udskamning, hvis mobiltelefonerne er fremme, siger han.