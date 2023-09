Sigtelse i sag om trafikdræbt: Offeret blev flyttet efter påkørsel

En 25-årig mand blev søndag varetægtsfængslet frem til 19. september ved et grundlovsforhør ved Retten i Randers.

Han er sigtet for at have påkørt en 37-årig mand og efterladt manden i hjælpeløs tilstand. Offeret blev fredag formiddag fundet livløs i en grøftekant på Nordkystvejen uden for Allingåbro.

Inden dørene blev lukket for offentligheden, kom det frem i retten, at der på gerningsstedet var tegn på, at den kvæstede mand kan være blevet flyttet efter påkørslen. Det fortæller TV2 Østjyllands reporter, der var til stede ved grundlovsforhøret.

Var tydeligt påvirket

Den 25-årige mand nægter sig skyldig. Han erkender at have kørt på strækningen, og forklarede, at han troede, han ramte et dyr.

Han var tydeligt påvirket af situationen under det to timer lange grundlovsforhør.



Her kom det også frem, at den 25-årige fredag havde kørt bilen på værksted for at få udbedret skaderne. Bilen er efterfølgende blevet afhentet af politiet til nærmere undersøgelser.

Meldte sig selv

Offeret blev fundet fredag formiddag ved ti-tiden. Politi og redning blev sendt til stedet, og kort efter blev den 37-årige mand erklæret død.