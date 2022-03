Se videoen: Særprægede hajæg lagt i akvarie

I centeret opdagede man, at hornkapslerne var på vej ud, fordi der for enden af dem sidder en lang tråd. Havde man ikke set det, var det ikke sikkert, de havde overlevet, fortæller biologen.

- Det var heldigt, at vi opdagede det, for her er der ikke noget, der hedder yngelpleje. Hanzebrahornhajen ville bare tænke, at det var noget mad, siger Rune Kristiansen.