By samles for at spise rester fra juleaften

Flere indbyggere i Gjerrild på Djursland mødtes 1. juledag for at spise sig igennem resterne fra juleaften.

- Godt at se dig og glædelig bagjul.

Der bliver taget godt imod én, når man ankommer hos Kirstine Carlsen i Gjerrild her 1. juledag.

Med sig under armen eller i en pose i hånden har gæsterne rester fra deres juleaften.

- Det er spild af ressourcer at smide det ud, og så er det dejligt at smage de andres mad, siger initiativtager Kirstine Carlsen.

Der var masser af mad til de fremmødte hjemme hos Kirstine Carlsen 1. juledag.

Sammen med Dorthe Lyk fik hun ideen til, at indbyggerne kunne mødes 1. juledag, hygge sig og spise resterne fra juleaften.

- Det er rart at se nogle mennesker, og det er også rart, at resterne fra i går får et nyt liv i fællesskab, siger Dorthe Lyk.

Gjerrild i det nordlige Djursland har omkring 440 indbyggere.

- Her er det vigtigt at tænke i fællesskaber. Der er måske nogle, som har siddet alene i aftes, og så er de jo velkomne her i dag, siger Kirstine Carlsen.

Det er første gang, at indbyggerne i den lille by slår sig sammen på den måde, og det er helt sikkert ikke den sidste.

- Det er i hvert fald en succes i år, og måske kommer der endnu flere til næste år, fortæller Kirstine Carlsen.

