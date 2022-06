Så er hullet lukket på kæntret skib

Efter at have rejst skibet søndag arbejdede man i mange timer på at pumpe vand ud og lokalisere hullet.

Det lykkedes omkring kl. 16.45 søndag, men selvom skiber nu flyder, så holdes det stadig stabilt af den kran, der også hejste det op.

- Jeg er på vej ud på havnen her til morgen for at høre, hvad planen er. De skal undersøge, hvorfor det stadig er ustabilt, og så skal det fastslås, hvad der skal ske herfra, siger havnefoged Lars Mohr Christensen.

Besætning opdagede ingenting

Skibet, der hedder Henriette Sand, er et såkaldt uddybningsfartøj, der bruges til at grave materiale fra havbunden op og flytte det til et andet sted.

Det havde netop været på arbejde ved havnen om torsdagen, hvor det var blevet brugt til at fjerne sand og bundslam fra havneindsejlingen.