S i Norddjurs: Vi støtter partiets linje

- Partiforeningen har haft det oppe på bestyrelsesmøde, og vi bakker op om det, der kommer fra landsforeningen. Mit parti og min partiforening er ikke i tvivl. Og det er jeg heller ikke, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Om det betyder, at samtlige bestyrelsesmedlemmer i partiforeningen stemmer for at afskaffe forsvarsforbeholdet, er ikke sikkert.

- Jeg ved ikke, hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer gør, når de sætter krydset. Men der er enighed om, at vi sætter plakater op og går på gaden for at tale med folk om, at vi støtter et ja - og det er selvfølgelig med fuld respekt for, at der kan være andre meninger, siger Lars Møller.