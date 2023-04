Rykkede ud til ild i samme bygning to gange

En del af bygningen var overtændt og brændte kraftigt, da brandfolkene nåede frem.

Denne gang ankom de med to udrykningsenheder, som først blev færdige med slukningen torsdag morgen.

Operationschef ved Beredskab og Sikkerhed Steen Bøje er ikke afvisende over for, at branden ikke blev slukket helt, første gang brandfolkene rykkede ud.

- Man kan godt foranlediges til at tro, at branden ikke er blevet slukket helt første gang. Men vi går efter med termiske kameraer, som vi skal, for at tjekke at ilden er slukket. Om der så ligger en glød et sted og ulmer, det kan man jo aldrig være sikker på, siger Steen Bøje.