Rikke er ny verdensmester i uhyggeligt kold sportsgren

Hun begyndte med issvømning tilbage i 2016 og debuterede ved verdensmesterskaberne i Burghausen i Tyskland i 2017.

Til dagligt er Rikke Danielsen medlem i Auning Svømmeklub. Træningstimerne bliver brugt i den lokale svømmehal, hvor konditionen og teknikken bliver trænet.

- Issvømning er en meget sæsonbetonet sport. Svømmehallen har vi hele året, men det kolde vand har vi kun i vintermånederne, siger Rikke Danielsen.



Men som issvømmer er det ikke nok med svømmehallens temperede vand. Derfor bliver det også til en del træningspas i Randers Fjord eller i Kattegat ved Rygård Strand.

- Jeg træner meget af tiden i at være i koldt vand. Jeg vinterbader næsten hver morgen. Her sidder jeg i vandet i 5-10 minutter for, at kroppen vænner sig til det. For når man svømmer, bliver man hurtigere afkølet, siger hun.