Regnen gør ondt på jordbæravler: - Vi taler 100.000 kroner i tabt fortjeneste

- Det går sådan lidt halvtræls. Det var i hvert fald sjovere at være mig lige nu, hvis det ikke regnede, siger Mikkel Quist, mens et par høns klukker rundt i baggrunden. Den 31-årige murer har taget halvanden måned pause fra sit normale job for at bruge al sin tid som jordbæravler. Det gjorde han også i 2022. - Jeg forpagter ti hektar landbrugsjord, som mine forældre ejer. Der er nok at se til, for jeg har gang i en masse herude, men lige nu skulle det altså være jordbær, der drev forretningen, siger Mikkel Quist. Det er her, det hele begynder at blive træls, som han siger, for regn i de mængder, der falder over Danmark lige nu, skader jordbærrene. Bladene lægger sig ned, og de laver mærker og revner i bærrene, ligesom stilkene suger så meget vand op, at det skader kernen inde i frugten.

- De sprækker og går i stykker, så de er svære at sælge. Det er rigtig ærgerligt, for de sene sorter var lige netop begyndt at modne nu. Vi taler nok omkring 100.000 kroner i tabt fortjeneste, når jeg sammenligner med 2022-sæsonen, så det kan da mærkes, siger Mikkel Quist. - Hvis det bliver ved med at regne de kommende dage, tror jeg, sæsonen er tæt på at være ovre for den her gang. Er meget regn en større udfordring end den tørke, vi oplevede for nogle uger siden? - Ja, helt klart. Jeg brokker mig ikke over en masse sol, for jeg kan bare vande marken og styre det selv. Omvendt kan jeg ikke fjerne alt det vand, der kommer ned fra oven, som altså ødelægger mine bær lige nu.

Det er heldigvis ikke alle bærrene, der har taget skade af regnen. Prisen er også den samme som i 2022: 20 kroner pr. halve kilo. Foto: Mikkel Quist