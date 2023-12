Protester virkede: Uddannelse overlever med ét stort krav

Elevernes kamp på Skovskolen har nu båret frugt. Københavns Universitet, der står for uddannelsesstedet, meddeler, at man nu alligevel vil optage elever på skov- og landskabsingeniøruddannelsen i 2024.

Et kraftigt fald i studerende havde fået skolen til at tage valget, men efter utallige henvendelser fra både studerende, medarbejdere og erhvervslivet har de nu valgt at fortsætte optaget.

Det kræver i 2024 mindst 25 studerende og efter kort tid 30 studerende. Dét er ifølge KU det absolutte minimum for en bæredygtig økonomi på uddannelsen.

Netop antallet af optagede elever har været et stort problem de sidste to år. Læs mere her.