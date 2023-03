Populær messe aflyser i år - men varsler stærkt comeback

- Jeg er selvfølgelig lidt skuffet, men vi synes, at vi har taget den rigtige beslutning, og nu lægger vi alle kræfterne i at lave en god landbrugsmesse i 2024, siger Karen Rasmussen, der er formand for bestyrelsen, til TV2 Østjylland.

Men med kun få måneder at løbe på er planerne om et stort arrangement senere på foråret nu endegyldigt droppet.

Tidligere i år var Landbrugsmessen helt i fare for at måtte lukke helt ned , men på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i slutningen af januar trådte flere nye kræfter til, og en ny bestyrelse blev en realitet.

Det er her ved Gl. Estrup, at Landbrugsmessen normalt holder til.

Vil ikke have en lightudgave

- Det er ikke viljen, der mangler, men vi kan ikke nå at få det hele på benene og søgt fonde og så videre. Det er rettidig omhu ikke at gå i luften, når vi økonomisk ikke ville være sikre på, at der var dækning, siger Karen Rasmussen og tilføjer:

- Vi vil ikke gå på kompromisse. Det ville været blevet en lightudgave, hvis vi skulle have kørt med et mindre budget i år, og vi har en standart, vi gerne vil fastholde eller forbedre.

Jubilæum skal fejres med manér

Bestyrelsen vil i stedet for bruge tiden på allerede nu at gå i gang med planlægningen af Landbrugsmessen 2024.

- Nu skal vi udnytte, at vi har et år og nogle måneder. Vi trækker i arbejdstøjet allerede her i marts måned, hvor vi i bestyrelsen har temadag om, hvad vores tanker for fremtiden er. Hvis der skal være en Landbrugsmesse om ti år, hvordan gør vi så det. Vi skal have en langsigtet plan og tænke os godt om, siger Karen Rasmussen.

Og selvom der altså endnu ikke er konkrete planer for 2024, så tør formanden godt garantere, at det bliver godt.

- Det er vores 25-års jubilæum, og det må gerne være med knald-bang. Altså ikke fyrværkeri, men det skulle gerne blive et program, der favner bredt, som folk vil glæde sig til, siger hun.

Næste års Landbrugsmesse finder sted i dagene 25.-26. maj.