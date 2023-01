Populær festival overlever på trods af stor usikkerhed

Derfor var onsdag en spændende aften, da der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling for at finde en ny bestyrelse.

- Det er jo at få etableret en messe, der er bæredygtig og levedygtig, og som kan samle sig, samtidig med vi tager de gode traditioner med, som jo begejstrede over 20.000 gæster sidste år, siger hun.

Hun var som direktør for Det Grønne Museum det eneste bestyrelsesmedlem tilbage for landbrugsmessen. Derfor ligger der også en stor opgave foran den nye bestyrelse.

- Det er jo fantastisk. Jeg er så lettet over, at messen kommer til at fortsætte, og at gode kompetente folk er klar til at tage over, siger Anne Bjerrekær oven på mødet, der netop er slut.

- Der er jo elementer, vi skal bevare, men der skal også lægges nytænkning ind i den her messe. Og der skal faktisk bruge mange kræfter også på at etablere et frivillignetværk omkring messen, for det kan ikke fungere, hvis man ikke har frivillige hænder.

- Så der ligger et stort arbejde foran os, men det er også vigtigt, for det er et flagskib for Norddjurs, lyder det fra det nyvalgte bestyrelsesmedlem

Om der bliver en messe i 2023, er endnu ikke besluttet. Det skal den nye bestyrelse tage stilling til.