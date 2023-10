Politikere vil boykotte stor, dansk virksomhed, men må ikke

I flere østjyske kommuner har lokalpolitikere på det seneste luftet tanken om at boykotte Rockwool på grund af isoleringsvirksomhedens engagement i Rusland.

I Aarhus var forslaget på dagsordenen ved byrådsmødet 27. september, og i Norddjurs Kommune bragte Jens Meilvang (LA) forslaget i spil 12. september.

- Vi har gjort alt, hvad vi kan i kommunen for at hjælpe Ukraine. Derfor synes jeg, det er fornuftigt, at vi også sender et signal om, at det ikke er i orden at have aktiviteter i Rusland, imens landet fører en ulovlig krig i et land i Europa, sagde Meilvang dengang til TV2 Østjylland.

Kommunerne må ikke

Nu har det imidlertid vist sig, at forslaget er på kant med loven. Det er konklusionen i Københavns Kommune, der har undersøgt sagen.

- Økonomiforvaltningen vurderer, at Københavns Kommune ikke har hjemmel til at boykotte danske virksomheder, der driver forretning i Rusland, eller virksomheder, der bruger underleverandører, der driver forretning i Rusland, skriver kommunen.