Politiker sender camouflagetøj til soldater i Ukraine

Ingen betænkeligheder

De indsamlede genstande skal hovedsagligt sendes til de ukrainske soldater i krigen mod Rusland. Resten skal fordeles blandt de civile - blandt andet gummistøvler til børn.

Det, at tingene skal bruges til krig, har Jens Meilvang det fint med.

- Den dag hvor Danmark selv sendte våben til Ukraine, blev jeg tryg med det. Til at starte med tænkte jeg lidt over det, for det skal være indenfor de danske regler, siger han.

Hos Djurslands Jagt Center i Auning kender de godt til indsamlingen, for her har de nemlig doneret en større mængde tøj og sko. Og heller ikke her er man betænkelig over at sende udstyr ned til krigen.



- Jeg kigger mest på, at menneskerne, der står i den her situation, har det godt. Jeg tror ikke, krigen bliver mere eller mindre slem af, at nogen bruger det tøj, som jeg har sendt. Det kan jeg ikke forestille mig, siger Per Thomsen, indehaver af Djurslands Jagt Center.