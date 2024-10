Politiet styrker indsatsen ved grænserne

Rigspolitiet har efter dialog med en række politikredse og PET besluttet at styrke den politimæssige indsats ved og omkring grænserne. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Den styrkede politiindsats har fokus på at forebygge og forhindre personfarlig kriminalitet og vil blive gennemført ved stikprøvevis kontrol af køretøjer og indrejsende på grænserne mod Sverige og Tyskland. I Østjylland kan rejsende fra Sverige komme ind i landet via færgeforbindelsen Halmstad - Grenaa.



Beslutningen er taget efter de seneste dages hændelser i København og Stockholm.

Natten til onsdag blev to håndgranater bragt til sprængning 100 meter fra den israelske ambassade i København. To svenske unge er i den forbindelse sigtet for terror.