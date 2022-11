Politiet skyder mod vanvidsbilist

Biljagten fortsatte sydpå mod Ørum, og undervejs affyrede en betjent mindst et skud mod bilen for at få den til at standse. Ingen blev dog ramt.

I Ørum lykkedes det endelig at få bilen stoppet og den 29-årige mand anholdt. Han fremstilles i grundlovsforhør lørdag.

- Det er vores vurdering, at der er tale om vanvidskørsel, og vi er nu ved at kortlægge den 29-åriges rute og kørsel. Vi hører i den forbindelse meget gerne fra borgere, som har været vidner til kørslen - særligt borgere, som har måtte undvige for at undgå at blive ramt af bilen, udtaler politikommissær Morten Bang i en pressemeddelelse.



Politiet søger vidner til biljagten.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.