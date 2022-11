Politiet skød efter 29-årig - nu er han sigtet

En politimand trak fredag eftermiddag sin pistol og skød mod en mand, der kørte vildt og farligt i sin bil. Ingen blev ramt, og anklagemyndigheden vil nu have den 29-årige bilist varetægtsfængslet.

Hos Østjyllands Politi fortæller vagtchef Martin Christensen, at manden er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven og for, hvad der populært kaldes for vanvidsbilisme i form af overtrædelse af straffelovens paragraf 252.

Paragraffen handler blandt andet om, at man i grov kådhed udsætter andres liv eller førlighed for fare.

Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers først på eftermiddagen lørdag.

- Han har endnu ikke sagt, hvordan han forholder sig til sigtelsen, men det vil han formentlig gøre ved grundlovsforhøret, siger Martin Christensen.