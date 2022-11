Politiet skød efter 29-årig - nu er han fængslet

Hos Østjyllands Politi fortæller vagtchef Martin Christensen, at manden er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven og for, hvad der populært kaldes for vanvidsbilisme i form af overtrædelse af straffelovens paragraf 252.

Paragraffen handler blandt andet om, at man i grov kådhed udsætter andres liv eller førlighed for fare.

Østjyllands Politi oplyser lørdag eftermiddag på Twitter, at den 29-årige mand ved lørdagens retsmøde erkendte at have været fører af bilen. Men han nægtede sig skyldig i de øvrige sigtelser og nægtede i øvrigt at udtale sig.