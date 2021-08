Politiet sigter person for brand ved hoveddør

Tidligt torsdag morgen i sidste uge vågnede en 58-årig kvinde ved, at der lugtede af røg i hendes hus på Solbakkevej i Grenaa. Da hun kom op, opdagede hun, at der kom røg ind omkring hoveddøren.

Det viste sig, at der var ild i en pose tøj, som stod op ad hoveddøren, og branden var så voldsom, at den 58-årige kvinde ikke selv kunne få hoveddøren op. Det kunne nabokonen til gengæld, for til alt held havde hun opdaget branden og kom den 58-årige beboer til hjælp.

Sigtet for at sætte ild til posen

Politiet har siden torsdag efterforsket branden, og en person er blevet afhørt og er nu sigtet for at have sat ild til posen med tøjet.

Politiet ønsker ikke at oplyse nærmere om, hvem den sigtede er, eller hvorvidt den sigtede har placeret tøjet foran døren, eller det allerede stod der.

Ingen kom til alt held til skade ved branden.