Politiet i vild knallert-jagt

Påvirket af narko

Den 35-årig fører af knallerten virkede tydeligt narkopåvirket, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.

Herefter blev han visiteret og fundet i besiddelse af amfetamin, hvilket også gav ham en sigtelse for narkobesiddelse.

Derudover blev han sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger, for manglende brug af styrthjelm og for at køre på en knallert, der med politiets ord var "konstruktivt ændret". Knallerten var i øvrigt ikke forsikret.

Knallerten blev beslaglagt og indbragt til politigården i Randers.