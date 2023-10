Pludselig faldt Jane ned i en brønd

'Da jeg træder ud på dækslet, kan jeg mærke, at det giver efter.'



Jane Bjerre gik i weekenden en tur med sine hunde et sted, som hun har gjort mange gange før.

Hun ville slå genvej gennem en græsplæne og ænsede, at der var et dæksel af sort plastik, men hun tænkte ikke videre over det og trådte på det.

Før hun vidste af det, rykkede dækslet sig og hun røg ned i en brønd.

- Da jeg trådte ud på dækslet, kunne jeg mærke, at det gav efter. Det næste jeg nåede at registrere var, at jeg hang med mine arme på kanten af græsset, siger Jane Bjerre.

Efter hendes mening, var hun røget ned i brønden lige så lang hun var, havde det ikke været for hendes hunde.

- Det var kun fordi, jeg gik med hundene, at jeg havde strakte arme og derfor ikke røg helt ned. Jeg begyndte at glide, men jeg formåede på mærkværdigvis at få møvet mig op på græsset, og så begyndte jeg at gå og tænkte 'ej hvad var det lige, der skete der?', siger Jane Bjerre, som efterhånden er faldet til ro ovenpå den voldsomme oplevelse.

Lå dækslet skævt?

Ifølge Jane Bjerre var der, intet der indikerede, at dækslet ikke lå rigtigt, eller lå på en måde, der kunne gøre, at det ville rykke sig.

- Jeg tænkte slet ikke over, at jeg gik ovenpå det. Der var ingen signaler, der sagde mig, at det ikke lå rigtigt, siger Jane Bjerre, som understreger, at hun normalt er en 'forsigtigper'.